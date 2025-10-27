Ambipar tem vitória para manter recuperação judicial no Rio

O desembargador da 21ª Câmara de Direito Privado do Rio, Mauro Pereira Martins, decidiu que o processo de recuperação judicial (RJ) da Ambipar deve tramitar na Justiça do Rio de Janeiro, e não em São Paulo, como pediram os bancos credores da empresa, de acordo com decisão publicada nesta segunda-feira, 27. O desembargador, em um documento de 33 páginas em que reconstitui todo o caso da Ambipar, determina ainda que o pedido de RJ da companhia seja analisado com rapidez pela justiça carioca. A companhia anunciou na noite de segunda-feira, 20, que entrou com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Na decisão, o desembargador já aplica salvaguardas emergenciais pedidas pela Ambipar ao solicitar a RJ, com veto de execuções e cobranças de dívidas, além de proibir a declaração de vencimentos antecipados de passivos. O descumprimento das obrigações terá multa de R$ 100 mil por cada ato de descumprimento, ou 5% do valor do contrato, o que for maior, ressalta a decisão. A decisão pede que fornecedores de serviços essenciais para a Ambipar "se abstenham de interromper o fornecimento de bens e serviços ao Grupo Ambipar e de criar embaraços de qualquer natureza". O desembargador também determina a suspensão da eficácia "de toda e qualquer cláusula resolutiva expressa que autorize a rescisão de contratos essenciais à manutenção das operações" da Ambipar. Desde que a Ambipar decidiu entrar na Justiça do Rio, no final de setembro, para pedir suspensão de pagamento de dívidas, bancos credores vêm questionando a escolha para o pedido, já que a maior parte das operações e a sede administrativa estão em São Paulo. A Ambipar argumentou que o maior faturamento da empresa está no Rio.