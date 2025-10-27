Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ambipar tem vitória para manter recuperação judicial no Rio

Ambipar tem vitória para manter recuperação judicial no Rio

O desembargador da 21ª Câmara de Direito Privado do Rio, Mauro Pereira Martins, decidiu que o processo de recuperação judicial (RJ) da Ambipar deve tramitar na Justiça do Rio de Janeiro, e não em São Paulo, como pediram os bancos credores da empresa, de acordo com decisão publicada nesta segunda-feira, 27.

O desembargador, em um documento de 33 páginas em que reconstitui todo o caso da Ambipar, determina ainda que o pedido de RJ da companhia seja analisado com rapidez pela justiça carioca. A companhia anunciou na noite de segunda-feira, 20, que entrou com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Na decisão, o desembargador já aplica salvaguardas emergenciais pedidas pela Ambipar ao solicitar a RJ, com veto de execuções e cobranças de dívidas, além de proibir a declaração de vencimentos antecipados de passivos.

O descumprimento das obrigações terá multa de R$ 100 mil por cada ato de descumprimento, ou 5% do valor do contrato, o que for maior, ressalta a decisão. A decisão pede que fornecedores de serviços essenciais para a Ambipar "se abstenham de interromper o fornecimento de bens e serviços ao Grupo Ambipar e de criar embaraços de qualquer natureza".

O desembargador também determina a suspensão da eficácia "de toda e qualquer cláusula resolutiva expressa que autorize a rescisão de contratos essenciais à manutenção das operações" da Ambipar.

Desde que a Ambipar decidiu entrar na Justiça do Rio, no final de setembro, para pedir suspensão de pagamento de dívidas, bancos credores vêm questionando a escolha para o pedido, já que a maior parte das operações e a sede administrativa estão em São Paulo. A Ambipar argumentou que o maior faturamento da empresa está no Rio.

A dívidas da Ambipar somam R$ 10,5 bilhões. Da dívida total, os maiores credores são os detentores de títulos de dívida (bonds) emitidos no exterior, seguidos por investidores de debêntures.

O pedido de recuperação foi feito após uma crise deflagrada por operações de derivativos firmadas pela antiga diretoria financeira com o Deutsche Bank, que resultaram em chamadas de margem e exigências de vencimento antecipado de dívidas. A empresa afirma que o movimento provocou uma corrida de credores e risco de colapso financeiro.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ambipar disse que o processo tem o objetivo de preservar suas atividades, garantir tratamento equitativo aos credores e manter empregos e contratos. O grupo também ingressou com pedido de proteção contra credores nos Estados Unidos, por meio do Chapter 11, referente à unidade Ambipar Emergency Response.

