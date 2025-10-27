Âmbar Energia, dos irmãos Batista, compra 3 termelétricas no Acre que abastecem 20% do Estado

A Âmbar Energia, empresa do grupo J&F, dos irmãos Batista, anunciou a compra de três termelétricas no Acre, pertencentes à empresa Rovema. As usinas somam 69,4 megawatts (MW) de potência instalada e são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 30 mil unidades consumidoras, o que equivale a cerca de 20% das ligações elétricas do Estado. Por ora, a Âmbar não opera no Acre e, portanto, a transação também representa uma expansão geográfica da companhia, que passará a atuar em 11 Estados brasileiros.

O valor do negócio não foi informado. A conclusão da operação ainda depende de análise e aprovação dos órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As usinas adquiridas são movidas a óleo combustível e operam em diferentes localidades do Acre: a termelétrica Cruzeiro do Sul, de 52,8 MW, a Feijó (7,2 MW) e a Tarauacá (9,4 MW), localizadas nos municípios de mesmo nome. Em nota, o presidente da Âmbar Energia, Marcelo Zanatta, salientou que as novas unidades fortalecem a presença da empresa na Região Norte e ampliam o portfólio de fontes de geração. "Reafirmamos nosso compromisso com a segurança energética e com o fornecimento contínuo de energia às comunidades locais. As usinas do estado são decisivas para esse propósito", disse o executivo. A Âmbar vem em um movimento de forte apetite por usinas de geração termelétrica, movidas a diferentes combustíveis, incluso aqueles mais poluentes e que têm sido alvo de desinvestimento por parte de grandes companhias, como usinas a óleo combustível e carvão. No entanto, também expandiu seu portfólio com usinas de fontes renováveis ou menos poluentes, inclusive nuclear.