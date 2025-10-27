AgroGalaxy reduz prejuízo para R$ 136 milhões no 2º tri e corta despesas em 53%

A AgroGalaxy fechou o segundo trimestre de 2025 com prejuízo líquido ajustado de R$ 136 milhões, redução de 62,5% ante os R$ 362 milhões negativos registrados no mesmo período de 2024. O resultado marca o avanço na execução do plano de recuperação judicial, homologado em maio, e reflete a consolidação de uma estrutura operacional mais enxuta, focada em eficiência e rentabilidade. "Os resultados do 2T25 refletem a execução disciplinada do nosso plano de recuperação judicial e a transição para um modelo de negócio mais sólido e financeiramente sustentável", afirmou o CEO Eron Martins. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado permaneceu negativo em R$ 96,9 milhões, mas apresentou melhora de 16,2% comparado aos R$ 83,4 milhões negativos do segundo trimestre de 2024. A margem Ebitda ajustada ficou negativa em 38,6%, ante os 7,9% negativos do ano anterior. A companhia conseguiu cortar 53% das despesas gerais e administrativas no período, economizando R$ 68 milhões na comparação anual.

A receita líquida totalizou R$ 251,2 milhões, queda de 76,2% ante os R$ 1,06 bilhão do segundo trimestre de 2024. O faturamento foi composto por R$ 114 milhões em insumos agrícolas, recuo de 43,2%, e R$ 137 milhões em originação de grãos, queda de 84%. O recuo reflete o menor porte da empresa após o fechamento de mais de 100 lojas desde o início da recuperação judicial, em setembro de 2024, quando operava 169 unidades. A empresa encerrou o trimestre com 63 lojas, 14 silos e uma unidade de sementes, presentes em nove Estados e 649 municípios. Eron ressaltou que o desempenho deve ser analisado considerando a sazonalidade do agronegócio. "O segundo trimestre é o trimestre mais pobre de faturamento, historicamente no agronegócio. É um trimestre de encarteiramento. O que a gente busca aqui, já que não se fatura, é preparar o encarteiramento visando o segundo semestre, que é onde realmente acontecem os números que garantem o fechamento do ano", disse. A margem bruta ajustada ficou negativa em 1,2% da receita líquida no trimestre, revertendo os 4,8% positivos do segundo trimestre de 2024. Na divisão de grãos, a margem ficou negativa em 5,4%, contra 1,4% positivo um ano antes. Na divisão de insumos, a margem caiu de 19,5% para 3,8%. O CFO Luiz Conrado Sundfeld explicou que o impacto nas margens decorreu principalmente do faturamento de estoque antigo durante o trimestre. "A gente faturou no segundo trimestre o estoque antigo, e do faturamento do terceiro trimestre em diante você vai começar a ver as negociações com os nossos fornecedores parceiros", afirmou. O executivo acrescentou que, até a aprovação do plano, em abril, não havia negociação efetiva com fornecedores. "Até aprovar o plano, diálogo com fornecedor era assim: vou te ajudar, mas não tinha negociação", disse. A situação mudou após a homologação em maio, permitindo recompor as condições comerciais.