Secretário do Tesouro dos EUA anuncia acordo com a China sobre terras raras e soja

Em entrevista ao programa This Week, da ABC, ele disse que as negociações avançaram e que a tarifa adicional de 100% a partir do dia 1° de novembro não deverá ocorrer. "Acho que evitamos isso", afirmou Bessent.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou neste domingo, 26, um acordo para que a China adie as restrições de exportação de terras raras e retome a compra de soja estadunidense.

No sábado, 25, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia sinalizado tal possibilidade. Ele afirmou que esperava chegar em "um acordo completo" com a China na reunião que terá na próxima semana com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

"Vamos falar sobre muitas coisas. Acho que temos uma boa chance de fazer um acordo muito abrangente", declarou Trump a jornalistas antes de embarcar para Kuala Lumpur, na Malásia, onde participou da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26.

Questionado se vai conversar com Xi sobre as compras de petróleo russo pela China, Trump disse que pode discutir o assunto, mas acrescentou que "a China está reduzindo muito substancialmente a compra de petróleo russo".