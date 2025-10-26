Reeves lidera delegação do Reino Unido à Arábia Saudita nesta 2ªF para fortalecer comércio
A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, lidera uma delegação empresarial do Reino Unido para Riade, capital da Arábia Saudita, em viagem que busca fortalecer a relação entre o Reino Unido e o Golfo para impulsionar o crescimento. Representantes dos bancos Barclays e HSBC estão entre os participantes do grupo.
A visita, que será iniciada nesta segunda-feira, 27, se concentrará em oportunidades de comércio e investimento que beneficiam empresas e trabalhadores britânicos, segundo nota divulgada oficialmente pelo governo. "Acordos que impulsionem o crescimento e criem bons empregos são uma prioridade para a parceria Reino Unido-Golfo", afirmou Reeves.
Segundo ela, a prioridade "número um" é o crescimento e, por isso, levará a oferta britânica - de estabilidade, agilidade regulatória e expertise de classe mundial - diretamente a um dos centros de comércio e investimento mais importantes do mundo, defendendo esse ponto no interesse nacional britânico.
Reeves também deverá se reunir com representantes do Catar, Bahrein e Kuwait. "Espera-se que um acordo com o Golfo aumente o comércio entre os dois países em 16%, adicione 1,6 bilhão de libras esterlinas ao Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido a cada ano e contribua com 600 milhões de libras esterlinas adicionais para os salários anuais dos trabalhadores britânicos a longo prazo", estima.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente