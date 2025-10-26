Reeves lidera delegação do Reino Unido à Arábia Saudita nesta 2ªF para fortalecer comércio

A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, lidera uma delegação empresarial do Reino Unido para Riade, capital da Arábia Saudita, em viagem que busca fortalecer a relação entre o Reino Unido e o Golfo para impulsionar o crescimento. Representantes dos bancos Barclays e HSBC estão entre os participantes do grupo.

A visita, que será iniciada nesta segunda-feira, 27, se concentrará em oportunidades de comércio e investimento que beneficiam empresas e trabalhadores britânicos, segundo nota divulgada oficialmente pelo governo. "Acordos que impulsionem o crescimento e criem bons empregos são uma prioridade para a parceria Reino Unido-Golfo", afirmou Reeves.