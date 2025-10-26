Novartis fecha compra da Avidity Bioscience por US$ 12 bilhões

Segundo a farmacêutica suíça, serão pagos US$ 72 em dinheiro por ação aos acionistas da Avidity, o que corresponde a um prêmio de 46% em relação ao preço de fechamento dos papéis da companhia no último pregão, de sexta-feira.

A suíça Novartis fechou acordo para compra da Avidity Biosciences, empresa norte-americana de biotecnologia, por cerca de US$ 12 bilhões, informou a empresa em comunicado.

O acordo deve ser concluído na primeira metade de 2026, após a Avidity desmembrar partes de seus negócios, incluindo seus programas de cardiologia de precisão em estágio inicial, disse a empresa no comunicado.

"A plataforma pioneira da Avidity para terapias de RNA e seus ativos em estágio avançado reforçam nosso compromisso de entregar medicamentos inovadores, direcionados e potencialmente inéditos para tratar doenças neuromusculares devastadoras e progressivas, disse o CEO da Novartis, Vas Narasimhan, no comunicado publicado pela empresa. "Estamos ansiosos para desenvolver esses programas para mudar significativamente a trajetória das doenças para os pacientes".

Com a operação, a Novartis aumentou a previsão para sua taxa de crescimento anual de vendas entre 2024 e 2029 de 5% para 6%.