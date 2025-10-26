Gravus Capital/Gallo: Suspensão das tarifas pode abrir janela de oportunidades nos mercados

O encontro entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, pode gerar oportunidades, mas não soluções, para os mercados, avalia Ricardo Trevisan Gallo, CEO da Gravus Capital. "Se as equipes conseguirem um acordo com suspensão temporária de tarifas e caminhos claros para retirada gradual, veremos redução do prêmio de risco e janelas de compra atrativas", afirmou, em nota.

Gallo acrescenta que se as negociações ficarem apenas no "simbólico", a incerteza continuará pressionando os ativos e investimentos. Sobre a Selic, no patamar de 15% ao ano, o especialista destaca que o Banco Central tem mantido postura vigilante, mas um acordo técnico que reduza incerteza externa tende a abrir espaço para um alívio nos prêmios de risco, puxando os retornos soberanos para baixo no curto prazo e aliviando pressões sobre o spread de crédito.