Fávaro: encontro Lula-Trump é grande passo na relação reestabelecida entre os dois países

Autor Agência Estado
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrido neste domingo, 26, é um grande passo no restabelecimento das relações entre os dois países. "Esse é um grande passo na diplomacia brasileira e nas relações reestabelecidas entre os dois países. Bom para os brasileiros, bom para os americanos", disse Fávaro, em publicação nas redes sociais.

"Lula destacou que o diálogo é o melhor caminho e enfatizou a necessidade da suspensão imediata do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros", acrescentou o ministro.

Fávaro acompanha a missão presidencial de Lula. O agronegócio é um dos setores mais afetados pela taxação de 50% norte-americana, com os embarques de café, carne bovina, pescados e frutas do Brasil aos EUA despencando após a imposição da tarifa.

