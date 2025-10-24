Vai morar de aluguel? Veja seus direitos e deveres segundo a lei

Vai alugar casa ou apartamento? Veja seus direitos e deveres pela leiCriada em 1991, a Lei do Inquilinato regulamenta a locação de imóveis urbanos, assegurando os direitos do inquilino. Confira o que diz a legislação
A Lei do Inquilinato, como é conhecida a Lei nº 8.245/1991, estabelece as regras para a locação de imóveis urbanos, assegurando os direitos e deveres de locadores e locatários, ou seja, de proprietários e inquilinos.
Apesar disso, nem todo contrato de locação é regido por essa lei. A seguir, entenda o que está previsto na legislação e quais situações ela abrange.
Cuidados na elaboração do contrato de locação
A redação de um contrato de locação claro e detalhado é crucial para evitar conflitos, baseando-se na Lei do Inquilinato.
Para o advogado civil Miguel Galdino, é importante incluir:
- Identificação completa das partes;
- Descrição do imóvel e finalidade da locação;
- Valor do aluguel e índice de reajuste;
- Garantia locatícia escolhida (caução, fiança ou seguro-fiança);
- Regras sobre benfeitorias e modificações;
- Multa por rescisão antecipada;
- Condições de sublocação;
- Laudo de vistoria com fotos.
Ele explica que os valores devem ser claros: o aluguel em moeda nacional, a periodicidade e o indexador de reajuste (anual, geralmente IGP-M ou IPCA), e a discriminação de todos os encargos (condomínio, IPTU, água, luz, etc.), definindo a responsabilidade de cada parte.
"Um contrato bem elaborado antecipa possíveis desentendimentos e oferece soluções claras, minimizando a necessidade de intervenção judicial", analisa o especialista.
O que a Lei do Inquilinato regula?
Criada em 1991, a Lei do Inquilinato, segundo Galdino, é a principal legislação brasileira que regulamenta as locações de imóveis urbanos.
A Lei já passou por diversas atualizações desde sua promulgação em 1991. As mais notáveis são:
- Lei nº 12.112/2009: Trouxe mudanças significativas em relação às garantias locatícias, o processo de despejo e a sub-rogação do contrato em caso de falecimento ou separação do locatário.
- Lei nº 12.744/2012: Alterou o artigo 4º, adicionando uma exceção sobre a multa em caso de devolução do imóvel pelo locatário, e incluiu o artigo 54-A, que trata das locações não residenciais "built to suit" (construídas sob medida).
Atualmente, há dois projetos de lei em tramitação tratando do tema:
- PL 871/2022 que busca dar nova redação ao artigo 22 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de
1991, dispondo sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas
pertinente.
- PL 59/2025 que altera dispositivos da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de
1991, para redefinir os critérios da locação para temporada, distinguindo-a da prestação
de serviços de hospedagem e estabelecendo regras específicas para a tributação e
regulação da atividade.
Em resumo, ela define regras sobre contratos, reajuste de aluguéis, garantias, manutenção do imóvel, despejo e preferência na compra.
Além desses pontos, a lei diz os deveres dos proprietários e inquilinos. Confira os principais deles:
Deveres do locador (proprietário)
- Entregar o imóvel em condições adequadas de uso;
- Garantir o uso pacífico durante a locação;
- Manter a forma e o destino do imóvel;
- Responder por vícios ou defeitos anteriores à locação;
- Fornecer recibos discriminados dos pagamentos realizados;
- Arcar com taxas de administração e intermediação imobiliária, se houver;
- Pagar impostos, taxas e seguros obrigatórios, salvo disposição contratual em contrário;
- Exibir comprovantes de despesas quando solicitado;
- Custear as despesas extraordinárias de condomínio.
Deveres do locatário (inquilino)
- Pagar pontualmente o aluguel e encargos, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido;
- Utilizar o imóvel conforme o uso acordado e zelar por sua conservação;
- Devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo o desgaste natural;
- Comunicar imediatamente ao locador sobre danos ou defeitos;
- Reparar danos causados por si, familiares ou visitantes;
- Não modificar o imóvel sem autorização prévia e por escrito;
- Entregar documentos e notificações referentes ao imóvel;
- Pagar despesas de consumo (água, luz, gás, telefone etc.);
- Permitir vistorias mediante aviso prévio;
- Cumprir regras condominiais e pagar despesas ordinárias.
Quais imóveis são abrangidos pela Lei do Inquilinato?
A Lei nº 8.245/1991 abrange imóveis residenciais e comerciais localizados em áreas urbanas.
Já os seguintes tipos de imóveis não são regidos pela Lei do Inquilinato:
- Imóveis pertencentes à União, Estados, Municípios, autarquias ou fundações públicas;
- Vagas autônomas de garagem e espaços de estacionamento;
- Áreas destinadas à publicidade, como outdoors;
- Hotéis, pousadas e apart-hotéis;
- Contratos de arrendamento mercantil.
Nesses casos, aplicam-se o Código Civil e outras legislações especiais.
Diferenças entre locações residenciais e comerciais
A lei faz distinções entre locações residenciais e comerciais, pois busca proteger interesses diferentes.
Miguel Galdino aponta que as principais diferenças entre os dois tipos estão:
- nos prazos contratuais e sua prorrogação,
- no direito do locador de reaver o imóvel, e
- na possibilidade de renovação compulsória do contrato.
"Para locações residenciais, contratos de 30 meses ou mais encerram-se automaticamente; se o inquilino permanecer sem oposição, o contrato torna-se por prazo indeterminado, permitindo ao locador denunciá-lo com 30 dias de aviso", detalha o advogado.
Ele explica que os contratos de prazo inferior a 30 meses ou verbais também se prorrogam por prazo indeterminado, mas o locador só pode retomar o imóvel em situações específicas e justificadas.
Nas locações não residenciais, ou seja, comerciais, contratos por prazo determinado cessam automaticamente ao final do período, sem necessidade de aviso.
Se o locatário permanecer, o contrato prorroga-se por prazo indeterminado sob as mesmas condições, mas o locador pode denunciá-lo a qualquer tempo, concedendo 30 dias para desocupação.
A lei também prevê regras específicas para locações especiais, como as residenciais por temporada e as não residenciais de shopping centers, "built to suit" e para hospitais/escolas, que possuem particularidades em suas condições de contrato e retomada.
"Em síntese, a legislação busca proteger a moradia nas locações residenciais e o fundo de comércio do locatário nas locações comerciais", aponta Galdino.
Lei do Inquilinato: a regra dos cinco anos
A chamada regra dos cinco anos se aplica a locações comerciais e casos específicos de locações residenciais.
No primeiro cenário, o inquilino só pode solicitar renovação compulsória do contrato, por meio de ação judicial, quando o contrato tiver no mínimo cinco anos de duração.
Já no caso de locações residenciais, se o inquilino permanecer no imóvel após o fim do contrato sem oposição do proprietário, o aluguel passa a ser por prazo indeterminado.
Quando isso acontece, o proprietário só pode solicitar o imóvel de volta depois de cinco anos do inicio do contrato.
Em quais situações o locador pode pedir a retomada do imóvel antes do término do contrato?
Geralmente, o locador não pode reaver o imóvel alugado durante o prazo estipulado para a duração do contrato, conforme o artigo 4º.
No entanto, a lei prevê situações específicas em que a retomada é permitida (artigo 9º) como:
- Mútuo acordo entre locador e locatário;
- Infração legal ou contratual (quando o locatário descumpre alguma cláusula do contrato);
- Falta de pagamento; e
- Reparações urgentes determinadas pelo Poder Público.
Também é possível que o locador peça o imóvel para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não possua imóvel próprio.
Como é conduzido o processo de despejo e quais são os prazos legais?
O processo de despejo é a medida judicial utilizada pelo locador para retomar a posse de um imóvel alugado, conforme previsto na Lei do Inquilinato.
"O despejo se inicia com o ajuizamento da ação de despejo pelo locador", explica o advogado Miguel Galdino. Ou seja, ele deve apresentar os fundamentos do pedido de despejo, como falta de pagamento ou infração contratual.
Em certas situações, o juiz pode conceder uma liminar de desocupação, permitindo a retomada do imóvel em 15 dias sem a necessidade de ouvir a outra parte. O locatário é então citado para apresentar sua defesa.
Após o trâmite processual, o juiz profere a sentença. Se o despejo for plausível, é expedido um mandado com um prazo para desocupação voluntária.
Se o locatário não desocupar o imóvel voluntariamente dentro do prazo estabelecido, geralmente em 30 dias, "o despejo efetivo será realizado, podendo envolver força e arrombamento, se necessário", explica Galdino.
Uma exceção importante são os casos de morte de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer morador do imóvel. Nessas situações, a ação de despejo é impedida até o trigésimo dia após o ocorrido.
É possível rescindir o contrato de locação antes do prazo?
Galdino explica que é possível rescindir um contrato de locação antes do prazo estipulado, tanto pelo locatário quanto pelo locador, mas as consequências jurídicas variam.
Pelo locatário, a rescisão antecipada geralmente implica pagamento de uma multa contratual, que deve ser proporcional ao tempo restante do contrato. Caso não haja multa estipulada, ela será fixada judicialmente.
O inquilino fica dispensado da multa se a devolução do imóvel for motivada por transferência de trabalho, por parte do empregador, para outra localidade, desde que notifique o proprietário por escrito com 30 dias de antecedência.
Pelo locador, a rescisão antecipada é restrita a situações de descumprimento contratual grave por parte do locatário. Ele pode rescindir o contrato e solicitar o imóvel em casos de:
- Quebra de contrato pelo locatário, como infração legal ou contratual;
- Falta de pagamento do aluguel e encargos; e
- Recusa em permitir reparos urgentes exigidos pelo Poder Público.
Além disso, ambas as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento por acordo mútuo.
O que a lei prevê em casos de sublocação ou cessão do contrato?
A sublocação, cessão da locação e o empréstimo do imóvel a terceiros são tratados pela Lei do Inquilinato com bastante rigor, exigindo o consentimento do locador.
As disposições relativas às locações aplicam-se às sublocações no que couber (artigo 14). Ou seja, os direitos e deveres de locador e locatário se espelham na relação entre sublocador e sublocatário."
Se a locação principal for rescindida ou terminar por qualquer motivo, as sublocações também se resolvem. O sublocatário, nesse caso, tem direito a indenização do sublocador, em vez do locador principal.
O sublocatário responde subsidiariamente ao locador principal pela importância que deve ao sublocador, quando este for demandado, e também pelos aluguéis que vencerem durante o processo.
Segundo o artigo 21 da Lei, o aluguel da sublocação não pode exceder o valor do aluguel da locação principal. Em habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis das sublocações não pode ser superior ao dobro do valor da locação principal.
Se isso ocorrer, o sublocatário pode reduzir o aluguel até os limites estabelecidos na lei.
Já o artigo 30 fala sobre o direito da preferência. Em caso de venda do imóvel sublocado na sua totalidade, o sublocatário tem preferência para adquiri-lo. Se houver vários sublocatários, a preferência é de todos em comum ou de qualquer um que se interesse.
Se houver pluralidade de pretendentes, a preferência caberá ao locatário mais antigo, e, se da mesma data, ao mais idoso.
Além disso, o advogado Miguel Galdino explica que "sublocar ou ceder o contrato sem o consentimento do locador constitui uma infração contratual que pode levar à rescisão do contrato principal e ao despejo".