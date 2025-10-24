Vai morar de aluguel? Veja seus direitos e deveres segundo a lei

Criada em 1991, a Lei do Inquilinato regulamenta a locação de imóveis urbanos, assegurando os direitos do inquilino. Confira o que diz a legislação

Apesar disso, nem todo contrato de locação é regido por essa lei. A seguir, entenda o que está previsto na legislação e quais situações ela abrange.

A Lei do Inquilinato , como é conhecida a Lei nº 8.245/1991, estabelece as regras para a locação de imóveis urbanos, assegurando os direitos e deveres de locadores e locatários, ou seja, de proprietários e inquilinos.

"Um contrato bem elaborado antecipa possíveis desentendimentos e oferece soluções claras, minimizando a necessidade de intervenção judicial", analisa o especialista.

Ele explica que os valores devem ser claros: o aluguel em moeda nacional, a periodicidade e o indexador de reajuste (anual, geralmente IGP-M ou IPCA), e a discriminação de todos os encargos (condomínio, IPTU, água, luz, etc.), definindo a responsabilidade de cada parte.

A redação de um contrato de locação claro e detalhado é crucial para evitar conflitos, baseando-se na Lei do Inquilinato.

A Lei já passou por diversas atualizações desde sua promulgação em 1991. As mais notáveis são:

Criada em 1991, a Lei do Inquilinato, segundo Galdino, é a principal legislação brasileira que regulamenta as locações de imóveis urbanos .

Em resumo, ela define regras sobre contratos, reajuste de aluguéis, garantias, manutenção do imóvel, despejo e preferência na compra.

Atualmente, há dois projetos de lei em tramitação tratando do tema:

Além desses pontos, a lei diz os deveres dos proprietários e inquilinos. Confira os principais deles:

Deveres do locatário (inquilino)



Pagar pontualmente o aluguel e encargos, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido;

Utilizar o imóvel conforme o uso acordado e zelar por sua conservação;

Devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo o desgaste natural;

Comunicar imediatamente ao locador sobre danos ou defeitos;

Reparar danos causados por si, familiares ou visitantes;

Não modificar o imóvel sem autorização prévia e por escrito;

Entregar documentos e notificações referentes ao imóvel;

Pagar despesas de consumo (água, luz, gás, telefone etc.);

Permitir vistorias mediante aviso prévio;

Cumprir regras condominiais e pagar despesas ordinárias.

Quais imóveis são abrangidos pela Lei do Inquilinato?



A Lei nº 8.245/1991 abrange imóveis residenciais e comerciais localizados em áreas urbanas.

Já os seguintes tipos de imóveis não são regidos pela Lei do Inquilinato:



Imóveis pertencentes à União, Estados, Municípios, autarquias ou fundações públicas;

Vagas autônomas de garagem e espaços de estacionamento;

Áreas destinadas à publicidade, como outdoors;

Hotéis, pousadas e apart-hotéis;

Contratos de arrendamento mercantil.

Nesses casos, aplicam-se o Código Civil e outras legislações especiais.

Diferenças entre locações residenciais e comerciais



A lei faz distinções entre locações residenciais e comerciais, pois busca proteger interesses diferentes.

Miguel Galdino aponta que as principais diferenças entre os dois tipos estão:

nos prazos contratuais e sua prorrogação,

no direito do locador de reaver o imóvel, e

na possibilidade de renovação compulsória do contrato.

"Para locações residenciais, contratos de 30 meses ou mais encerram-se automaticamente; se o inquilino permanecer sem oposição, o contrato torna-se por prazo indeterminado, permitindo ao locador denunciá-lo com 30 dias de aviso", detalha o advogado.

Ele explica que os contratos de prazo inferior a 30 meses ou verbais também se prorrogam por prazo indeterminado, mas o locador só pode retomar o imóvel em situações específicas e justificadas.

Nas locações não residenciais, ou seja, comerciais, contratos por prazo determinado cessam automaticamente ao final do período, sem necessidade de aviso.

Se o locatário permanecer, o contrato prorroga-se por prazo indeterminado sob as mesmas condições, mas o locador pode denunciá-lo a qualquer tempo, concedendo 30 dias para desocupação.

A lei também prevê regras específicas para locações especiais, como as residenciais por temporada e as não residenciais de shopping centers, "built to suit" e para hospitais/escolas, que possuem particularidades em suas condições de contrato e retomada.

"Em síntese, a legislação busca proteger a moradia nas locações residenciais e o fundo de comércio do locatário nas locações comerciais", aponta Galdino.

Lei do Inquilinato: a regra dos cinco anos



A chamada regra dos cinco anos se aplica a locações comerciais e casos específicos de locações residenciais.

No primeiro cenário, o inquilino só pode solicitar renovação compulsória do contrato, por meio de ação judicial, quando o contrato tiver no mínimo cinco anos de duração.

Já no caso de locações residenciais, se o inquilino permanecer no imóvel após o fim do contrato sem oposição do proprietário, o aluguel passa a ser por prazo indeterminado.

Quando isso acontece, o proprietário só pode solicitar o imóvel de volta depois de cinco anos do inicio do contrato.

Leia mais Gestora cearense lança fundo imobiliário na bolsa de valores

Sobre o assunto Gestora cearense lança fundo imobiliário na bolsa de valores

Em quais situações o locador pode pedir a retomada do imóvel antes do término do contrato?



Geralmente, o locador não pode reaver o imóvel alugado durante o prazo estipulado para a duração do contrato, conforme o artigo 4º.



No entanto, a lei prevê situações específicas em que a retomada é permitida (artigo 9º) como:

Mútuo acordo entre locador e locatário;

Infração legal ou contratual (quando o locatário descumpre alguma cláusula do contrato);

Falta de pagamento; e

Reparações urgentes determinadas pelo Poder Público.

Também é possível que o locador peça o imóvel para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não possua imóvel próprio.

Como é conduzido o processo de despejo e quais são os prazos legais?



O processo de despejo é a medida judicial utilizada pelo locador para retomar a posse de um imóvel alugado, conforme previsto na Lei do Inquilinato.

"O despejo se inicia com o ajuizamento da ação de despejo pelo locador", explica o advogado Miguel Galdino. Ou seja, ele deve apresentar os fundamentos do pedido de despejo, como falta de pagamento ou infração contratual.



Em certas situações, o juiz pode conceder uma liminar de desocupação, permitindo a retomada do imóvel em 15 dias sem a necessidade de ouvir a outra parte. O locatário é então citado para apresentar sua defesa.



Após o trâmite processual, o juiz profere a sentença. Se o despejo for plausível, é expedido um mandado com um prazo para desocupação voluntária.

Se o locatário não desocupar o imóvel voluntariamente dentro do prazo estabelecido, geralmente em 30 dias, "o despejo efetivo será realizado, podendo envolver força e arrombamento, se necessário", explica Galdino.

Uma exceção importante são os casos de morte de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer morador do imóvel. Nessas situações, a ação de despejo é impedida até o trigésimo dia após o ocorrido.

É possível rescindir o contrato de locação antes do prazo?



Galdino explica que é possível rescindir um contrato de locação antes do prazo estipulado, tanto pelo locatário quanto pelo locador, mas as consequências jurídicas variam.



Pelo locatário, a rescisão antecipada geralmente implica pagamento de uma multa contratual, que deve ser proporcional ao tempo restante do contrato. Caso não haja multa estipulada, ela será fixada judicialmente.

O inquilino fica dispensado da multa se a devolução do imóvel for motivada por transferência de trabalho, por parte do empregador, para outra localidade, desde que notifique o proprietário por escrito com 30 dias de antecedência.

Pelo locador, a rescisão antecipada é restrita a situações de descumprimento contratual grave por parte do locatário. Ele pode rescindir o contrato e solicitar o imóvel em casos de:

Quebra de contrato pelo locatário, como infração legal ou contratual;

Falta de pagamento do aluguel e encargos; e

Recusa em permitir reparos urgentes exigidos pelo Poder Público.

Além disso, ambas as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento por acordo mútuo.

O que a lei prevê em casos de sublocação ou cessão do contrato?



A sublocação, cessão da locação e o empréstimo do imóvel a terceiros são tratados pela Lei do Inquilinato com bastante rigor, exigindo o consentimento do locador.

As disposições relativas às locações aplicam-se às sublocações no que couber (artigo 14). Ou seja, os direitos e deveres de locador e locatário se espelham na relação entre sublocador e sublocatário."

Se a locação principal for rescindida ou terminar por qualquer motivo, as sublocações também se resolvem. O sublocatário, nesse caso, tem direito a indenização do sublocador, em vez do locador principal.

O sublocatário responde subsidiariamente ao locador principal pela importância que deve ao sublocador, quando este for demandado, e também pelos aluguéis que vencerem durante o processo.

Segundo o artigo 21 da Lei, o aluguel da sublocação não pode exceder o valor do aluguel da locação principal. Em habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis das sublocações não pode ser superior ao dobro do valor da locação principal.

Se isso ocorrer, o sublocatário pode reduzir o aluguel até os limites estabelecidos na lei.

Já o artigo 30 fala sobre o direito da preferência. Em caso de venda do imóvel sublocado na sua totalidade, o sublocatário tem preferência para adquiri-lo. Se houver vários sublocatários, a preferência é de todos em comum ou de qualquer um que se interesse.

Se houver pluralidade de pretendentes, a preferência caberá ao locatário mais antigo, e, se da mesma data, ao mais idoso.

Além disso, o advogado Miguel Galdino explica que "sublocar ou ceder o contrato sem o consentimento do locador constitui uma infração contratual que pode levar à rescisão do contrato principal e ao despejo".