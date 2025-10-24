Trump concede flexibilização regulatória para fundição de cobre dos EUA

Segundo o texto, a medida garante que a fonte estacionária, uma unidade de fundição de cobre, possa continuar operando ininterruptamente para apoiar a segurança nacional, sem incorrer em custos substanciais para cumprir requisitos de conformidade inatingíveis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma declaração que concede dois anos de isenção regulatória para uma regra rigorosa da Agência de Proteção Ambiental americana (EPA) sobre fundição de cobre primário, uma indústria importante para a segurança nacional e a resiliência econômica, de acordo com documento publicado pela Casa Branca, nesta sexta-feira, 24.

"O presidente Trump reconhece que regulamentações ambientais excessivamente restritivas prejudicam as cadeias de suprimentos de minerais e metais, a vitalidade econômica e a segurança nacional dos Estados Unidos", justifica a nota de Washington, ao acrescentar que a fundição de cobre é "essencial" para os setores de energia, defesa e manufatura americanos.

A Casa Branca ainda afirma que apenas duas fundições primárias de cobre permanecem em operação em território americano, e impor o padrão da era do ex-presidente Joe Biden a uma "indústria nacional já sobrecarregada" corre o risco de acelerar novos fechamentos, enfraquecer a base industrial do país, minar a independência mineral e aumentar a dependência da capacidade de processamento controlada por estrangeiros.

"Sem essa flexibilização, os Estados Unidos enfrentam instabilidade na rede elétrica, perda de insumos nacionais de semicondutores e maior dependência de nações adversárias", diz.