Taxas de juros futuras caem nesta sexta com inflação menor no Brasil e nos EUA

Os juros futuros negociados na B3 emendaram a quinta sessão consecutiva de queda e renovaram mínimas intradia no pregão desta sexta-feira, 24. A leitura disseminada desde o início da semana de que os preços estão desacelerando mais rápido do que o esperado foi reforçada pelo IPCA-15 de outubro, que surpreendeu com número cheio abaixo do previsto e aberturas qualitativas mais benignas. Lá fora, o CPI de setembro, também divulgado nesta sexta e igualmente aquém das expectativas do mercado, acentuou a tendência de declínio dos DIs, ao reforçar a visão de que o Federal Reserve (Fed) tem margem para seguir cortando o juro básico dos Estados Unidos. Embora a relação entre a política monetária americana e a local não seja automática, o aumento do diferencial de juros favorece a valorização do real ante o dólar pelo canal de operações de carry trade, o que consequentemente ajuda a controlar a inflação.

Com a postura dura do Banco Central em suas últimas comunicações, um corte em dezembro segue opção fora da mesa para a maior parte dos agentes, mas aumentam as discussões sobre o início do ciclo de flexibilização monetária em janeiro do ano que vem. Segundo Flávio Serrano, economista-chefe do banco BMG, a curva precifica 67% de chance de que a taxa básica seja cortada em 0,25 ponto no primeiro mês do próximo ano, porcentual que estava em 63% ontem. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedeu de 13,876% no ajuste de quinta-feira a mínima intradiária de 13,805%. O DI para janeiro de 2028 diminuiu de 13,161% no ajuste antecedente a 13,080%, também mínima intradia. O DI para janeiro de 2029 marcou 13,030%, vindo de 13,123% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2031 recuou de 13,415% no ajuste a mínima intradia de 13,300%. O cômputo semanal também foi de deslocamento para baixo da curva a termo. Segundo a equipe econômica do Santander, a redução das taxas foi relativamente homogênea em todos os vencimentos, com nível de inclinação similar à da última semana. "O mercado segue ponderando os riscos de desaceleração mais intensa do que o antecipado para a economia brasileira, além de monitorar a situação dos mercados de crédito, o que tem favorecido posições aplicadas", diz o banco em relatório. "O cenário de inflação convergindo para patamar dentro dos limites da meta com arrefecimento lá fora ajuda em um corte de juros aqui", afirma João Freitas, estrategista da Toro Investimentos, destacando que a inflação acumulada pelo IPCA-15 em 12 meses ter voltado a ficar abaixo de 5% é um sinal emblemático.