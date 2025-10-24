Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sentimento do consumidor nos EUA cai a 53,6 em outubro, aponta levantamento final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu para 53,6 em outubro, ante 55,1 em setembro, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 24. O resultado ficou ligeiramente acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,5, mas abaixo da leitura preliminar deste mês, de 55.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,7% em setembro para 4,6% em outubro.

Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação avançou de um mês para o outro, de 3,7% para 3,9%.

