Sentimento do consumidor nos EUA cai a 53,6 em outubro, aponta levantamento final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu para 53,6 em outubro, ante 55,1 em setembro, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 24. O resultado ficou ligeiramente acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,5, mas abaixo da leitura preliminar deste mês, de 55.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,7% em setembro para 4,6% em outubro.