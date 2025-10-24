Procter & Gamble supera previsões de lucro e receita

A Procter & Gamble (P&G) teve lucro líquido de US$ 4,78 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026 (encerrado em setembro), 20% maior do que o ganho de US$ 3,99 bilhões apurado no mesmo período no ano passado, segundo balanço publicado nesta sexta-feira, 24. Com ajustes, a multinacional americana de bens de consumo registrou lucro por ação de US$ 1,99, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,90.

As vendas líquidas subiram 3% na mesma comparação, a US$ 22,39 bilhões, número que ficou levemente acima do consenso da FactSet, de US$ 22,18 bilhões.