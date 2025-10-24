PMI composto do Reino Unido avança a 51,1 em outubro, aponta preliminar da S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 50,1 em setembro para 51,1 em outubro, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 24, pela S&P Global. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 50,9 neste mês.

Apenas no setor industrial, o PMI britânico avançou de 46,2 para 49,6 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 12 meses. O número, porém, ficou abaixo do consenso da FactSet, de 51,2.