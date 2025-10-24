PMI composto da zona do euro (preliminar) tem alta inesperada em outubro, a 52,2

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 51,2 em setembro para 52,2 em outubro, atingindo o maior nível em 17 meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 24, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador neste mês, a 51,1.

Apenas no setor de serviços, o PMI do bloco aumentou de 51,3 para 52,6 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 14 meses. O número também ficou acima da previsão da FactSet, que era de baixa marginal a 51,2.