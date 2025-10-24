PMI composto da Alemanha sobe em outubro ao maior nível em 29 meses, mostra preliminar

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 52 em setembro para 53,8 em outubro, atingindo o maior patamar em 29 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 24, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam a manutenção do PMI composto em 52 neste mês.

Apenas o PMI industrial de serviços avançou de 51,5 para 54,5 no mesmo período, também o maior nível em 29 meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de queda a 51.