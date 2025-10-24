Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI composto da Alemanha sobe em outubro ao maior nível em 29 meses, mostra preliminar

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 52 em setembro para 53,8 em outubro, atingindo o maior patamar em 29 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 24, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam a manutenção do PMI composto em 52 neste mês.

Apenas o PMI industrial de serviços avançou de 51,5 para 54,5 no mesmo período, também o maior nível em 29 meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de queda a 51.

O PMI industrial da Alemanha, por sua vez, aumentou marginalmente entre setembro e outubro, de 49,5 para 49,6, como previsto pela FactSet.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.

