Ontário suspenderá sua campanha publicitária nos EUA para retomada de negociações comerciais

O líder do governo da província canadense disse, contudo, que orientou sua equipe a continuar transmitindo a mensagem aos americanos durante o fim de semana para que o comercial seja exibido durante os dois primeiros jogos da World Series.

O premiê de Ontário, Doug Ford, afirmou que a província canadenses suspenderá sua campanha publicitária nos EUA para que as negociações comerciais possam ser retomadas com o governo norte-americano. Em publicação no X, Ford disse, nesta sexta-feira, 24, que a decisão foi tomada após conversa com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. A campanha será suspensa na segunda-feira.

A campanha irritou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o levou a suspender as negociações com o Canadá.

"Nossa intenção sempre foi iniciar um diálogo sobre o tipo de economia que os americanos desejam construir e o impacto das tarifas sobre trabalhadores e empresas", afirmou Ford. "Atingimos nosso objetivo, alcançando o público americano nos níveis mais altos".

Na quinta-feira, Trump anunciou a interrupção das conversas, citando a campanha da província que mostra o ex-presidente dos EUA Ronald Reagan falando negativamente sobre as tarifas.

"O povo elegeu nosso governo para proteger Ontário - nossos trabalhadores, empresas, famílias e comunidades. É exatamente isso que estou fazendo", disse o governante provincial. "Como disse hoje mais cedo: Canadá e EUA são vizinhos, amigos e aliados. Somos muito mais fortes quando trabalhamos juntos."