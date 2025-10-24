Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ontário suspenderá sua campanha publicitária nos EUA para retomada de negociações comerciais

Tipo Notícia

O premiê de Ontário, Doug Ford, afirmou que a província canadenses suspenderá sua campanha publicitária nos EUA para que as negociações comerciais possam ser retomadas com o governo norte-americano. Em publicação no X, Ford disse, nesta sexta-feira, 24, que a decisão foi tomada após conversa com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. A campanha será suspensa na segunda-feira.

O líder do governo da província canadense disse, contudo, que orientou sua equipe a continuar transmitindo a mensagem aos americanos durante o fim de semana para que o comercial seja exibido durante os dois primeiros jogos da World Series.

A campanha irritou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o levou a suspender as negociações com o Canadá.

"Nossa intenção sempre foi iniciar um diálogo sobre o tipo de economia que os americanos desejam construir e o impacto das tarifas sobre trabalhadores e empresas", afirmou Ford. "Atingimos nosso objetivo, alcançando o público americano nos níveis mais altos".

Na quinta-feira, Trump anunciou a interrupção das conversas, citando a campanha da província que mostra o ex-presidente dos EUA Ronald Reagan falando negativamente sobre as tarifas.

"O povo elegeu nosso governo para proteger Ontário - nossos trabalhadores, empresas, famílias e comunidades. É exatamente isso que estou fazendo", disse o governante provincial. "Como disse hoje mais cedo: Canadá e EUA são vizinhos, amigos e aliados. Somos muito mais fortes quando trabalhamos juntos."

