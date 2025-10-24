IPC-S desacelera em todas as 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de outubro, informou nesta sexta-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,45% para 0,19%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de outubro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Belo Horizonte (de 0,38% para -0,07%).