Inflação acumulada dos alimentos é a menor desde setembro de 2024

A prévia da inflação oficial no país mostra que, em outubro, o preço de alimentos e bebidas caiu 0,02%, em média. O resultado representa o quinto mês seguido de deflação (inflação negativa). De junho a outubro, os alimentos e bebidas ficaram 0,98% mais baratos. A prévia da inflação oficial no país mostra que,. O resultado representa o(inflação negativa).

Os dados foram apurados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador apontou desaceleração para 0,18%, uma vez que tinha alcançado 0,48% em setembro. O IBGE mostra que, de setembro de 2024 a maio de 2025, os alimentos e bebidas apresentaram nove meses seguidos de alta, influenciados por fatores como questões climáticas, que prejudicaram a safra. Desde então, sucederam-se cinco recuos: Outubro: -0,02%

Setembro: -0,35%

Agosto: -0,53%

Julho: -0,06%

Junho: -0,02% Com a sequência de quedas, o acumulado de 12 meses da inflação de alimentos marca 6,26% em outubro. Esse patamar fica acima da inflação geral apurada pelo IPCA-15 (4,94%) no período.



No entanto, é o menor desde setembro de 2024, quando registrava 5,22%. Desde então, a variação chegou a marcar 8,02% em maio de 2025. Em setembro de 2024, o acumulado era de 7,21%.

O IPCA-15 apura a variação média do custo de 377 produtos e serviços que fazem parte da cesta de compras do brasileiro que ganha até 40 salários mínimos. Os alimentos e bebidas são a parcela mais representativa dessa cesta, respondendo por 21,63% do índice. Observando especificamente a alimentação no domicílio, que exclui gastos com lanches, refeições e cafezinho na rua, a inflação marcou -0,10% em outubro e 5,47% no acumulado de 12 meses, menor patamar desde agosto de 2024, quando ficou em 4,19%. Alimentos em outubro No IPCA-15 de outubro, os itens que mais pesaram para a queda dos alimentos foram:

Cebola (-7,65%)

Ovo de galinha (-3,01%)

Arroz (-1,37%)

Leite longa vida (-1%) Cada um desses recuos representa 0,01 p.p. no índice. Na cesta de produtos, quatro subitens tiveram quedas de preço na casa de dois dígitos: Pepino: -24,43%

Abobrinha: -20,80%

Morango: -15,63%

Peixe castanha: -12,68% Apesar da variação, o peso desses itens no total do índice não supera 0,01 ponto percentual.

No intervalo de 12 meses, as maiores quedas foram da batata-inglesa (-39%), feijão preto (-32%), cebola (-27%) e pepino (-27%). Na outra ponta, estão as altas do café moído (53%), abobrinha (43%) e pimentão (36%). Veja o comportamento de outros itens no mês: