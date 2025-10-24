Habitação sobe 0,16% em outubro ante alta de 3,31% em setembro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 3,31% em setembro para um aumento de 0,16% em outubro, uma contribuição de 0,02 ponto porcentual do grupo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa geral do IPCA-15 foi de alta de 0,18% em outubro.

A energia elétrica residencial passou de uma alta de 12,17% em setembro para uma queda de 1,09% em outubro, item de maior alívio individual sobre o IPA-15 deste mês, uma contribuição de -0,05 ponto porcentual.