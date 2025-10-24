Filandesa Wärtsilä fecha contrato com Âmbar para operação e manutenção de térmicas

Recém-convertidas para operar exclusivamente a gás natural - caso único no País, segundo a Wärtsilä -, as plantas passarão a ser administradas sob um modelo de remuneração atrelado ao cumprimento de metas claras de desempenho, garantindo disponibilidade e confiabilidade ininterruptas.

A finlandesa Wärtsilä assinou com a Âmbar Energia, braço de geração de energia do grupo J&F, um contrato de operação e manutenção de cinco anos para três usinas térmicas localizadas em Manaus, que somam 92 megawatts (MW) produzidos por cinco motores Wärtsilä 50SG, informou a companhia em nota nesta sexta-feira, 24.

"Este acordo baseado em resultados com a Âmbar Energia garante que alcançaremos juntos objetivos comuns, o que nos aproxima um passo mais das nossas metas de descarbonização. O acordo garante benefícios mútuos e uma responsabilidade clara", disse em nota o diretor de Negócios de Energia da Wärtsilä Energy, Gaston Giani.

A fornecedora finlandesa ficará responsável pelo gerenciamento de prognóstico da manutenção e pelo suprimento de peças, o que, na prática, maximiza o tempo de atividade dos motores e mantém custos operacionais previsíveis, segundo a companhia.

Para o diretor de operações da Âmbar Energia, Fábio Bindermann, "o acordo visa criar valor para o nosso negócio por meio do aumento da eficiência operacional, da redução de custos e da conformidade regulamentar."

Com 43 unidades de geração espalhadas pelo País, a Âmbar é hoje a quarta maior produtora de energia a gás natural do Brasil e também atua em fontes hídrica, solar, biomassa, carvão e biogás. Já a Wärtsilä soma 79 gigawatts (GW) instalados e 130 sistemas de armazenamento em 180 países, oferecendo soluções que combinam flexibilidade e suporte à descarbonização do setor elétrico, de acordo com a companhia.