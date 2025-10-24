Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,31%
Pontos: 146.172,21
Máxima de +1,04% : 147.240 pontos
Mínima estável: 145.721 pontos
Volume: R$ 16,16 bilhões
Variação em 2025: 21,52%
Variação no mês: -0,04%
Dow Jones: +1,01%
Pontos: 47.207,12
Nasdaq: +1,15%
Pontos: 23.204,87
Ibovespa Futuro: +0,06%
Pontos: 148.890
Máxima (pontos): 150.075
Mínima (pontos): 148.205
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,03
Variação: -0,13%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,84
Variação: -1,16%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,08
Variação: +0,56%
Ambev ON
Preço: R$ 12,11
Variação: -0,08%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,75
Variação: -0,72%
Vale ON
Preço: R$ 61,73
Variação: -0,05%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,28
Variação: +0,36%
Global 40
Cotação: 722,361 centavos de dólar
Variação: -0,2%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3921
Venda: R$ 5,3926
Variação: +0,12%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: -0,68%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3791
Venda: R$ 5,3797
Variação: -0,08%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3725
Venda: R$ 5,5480
Variação: -0,79%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3955
Variação: +0,12%
- Euro
Compra: US$ 1,1625 (às 18h28)
Venda: US$ 1,1629 (às 18h28)
Variação: +0,09%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2720
Venda: R$ 6,2730
Variação: +0,27%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2489
Venda: R$ 6,5080
Variação: -0,58%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.137,8 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,18%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente