Dólar fecha em leve alta apesar de leitura benigna de inflação nos EUA

Depois de recuar pontualmente pela manhã sob o impacto da leitura benigna da inflação ao consumidor nos EUA, que reforçou a perspectiva de mais dois cortes de juros pelo Federal Reserve até o fim do ano, o dólar à vista ganhou força ao longo da tarde e encerrou a sessão desta sexta-feira, 24, em leve alta. Operadores afirmam que o recuo do petróleo e a diminuição das perdas da moeda americana frente a outras divisas emergentes estimularam uma realização de lucros intradia no mercado local, em um ambiente de liquidez bem reduzida. Já há relatos também de pressão compradora tanto no segmento à vista quanto no futuro, em movimento típico de fim de ano, quando aumentam as remessas de recursos ao exterior.

Com mínima de R$ 5,3628 e máxima de R$ 5,4032, o dólar à vista fechou em alta de 0,12%, a R$ 5,3926. A divisa termina a semana com baixa de 0,24% mas ainda exibe ganhos em outubro (1,31%). No ano, a moeda americana recua 12,74% em relação ao real. Por aqui, destaque para o IPCA-15 em outubro, com alta de 0,18%, abaixo da mediana de Projeções Broadcast, de 0,24%. Investidores aumentam as apostas em início de um ciclo de cortes da taxa Selic em janeiro. Analistas ponderam, contudo, que ainda é cedo para ver um desmonte de operações do carry trade, dado que o diferencial entre juros interno e externo com o afrouxamento monetário nos EUA e a taxa brasileira elevada desestimula apostas contundentes contra o real. Sócio da Ethica Services, Ricardo Gallo afirma que a valorização do real neste ano é consequência do enfraquecimento global do dólar e do aumento da atratividade das operações de carry trade, em razão da taxa de juros elevada e da baixa volatilidade da moeda. Isso teria levado os investidores estrangeiros a reduzirem drasticamente a posição comprada em dólar. "Estamos no carry trade 'mood'. Se a Selic cair ou a volatilidade aumentar, cai o retorno. Mas toda a dança para mesmo se o dólar voltar a subir lá fora", afirma Gallo, em nota. Analistas ressaltam que o real se apreciou neste ano apesar da deterioração das contas externas. O BC informou pela manhã que o déficit em transações correntes atingiu US$ 9,774 bilhões em setembro de 2025 - o maior para o mês na série histórica e acima da estimativa mais pessimista de Projeções Broadcast (US$ 8,40 bilhões).