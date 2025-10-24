Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar fecha em leve alta apesar de leitura benigna de inflação nos EUA

Autor Agência Estado
Depois de recuar pontualmente pela manhã sob o impacto da leitura benigna da inflação ao consumidor nos EUA, que reforçou a perspectiva de mais dois cortes de juros pelo Federal Reserve até o fim do ano, o dólar à vista ganhou força ao longo da tarde e encerrou a sessão desta sexta-feira, 24, em leve alta. Operadores afirmam que o recuo do petróleo e a diminuição das perdas da moeda americana frente a outras divisas emergentes estimularam uma realização de lucros intradia no mercado local, em um ambiente de liquidez bem reduzida.

Já há relatos também de pressão compradora tanto no segmento à vista quanto no futuro, em movimento típico de fim de ano, quando aumentam as remessas de recursos ao exterior.

Com mínima de R$ 5,3628 e máxima de R$ 5,4032, o dólar à vista fechou em alta de 0,12%, a R$ 5,3926. A divisa termina a semana com baixa de 0,24% mas ainda exibe ganhos em outubro (1,31%). No ano, a moeda americana recua 12,74% em relação ao real.

Por aqui, destaque para o IPCA-15 em outubro, com alta de 0,18%, abaixo da mediana de Projeções Broadcast, de 0,24%. Investidores aumentam as apostas em início de um ciclo de cortes da taxa Selic em janeiro. Analistas ponderam, contudo, que ainda é cedo para ver um desmonte de operações do carry trade, dado que o diferencial entre juros interno e externo com o afrouxamento monetário nos EUA e a taxa brasileira elevada desestimula apostas contundentes contra o real.

Sócio da Ethica Services, Ricardo Gallo afirma que a valorização do real neste ano é consequência do enfraquecimento global do dólar e do aumento da atratividade das operações de carry trade, em razão da taxa de juros elevada e da baixa volatilidade da moeda. Isso teria levado os investidores estrangeiros a reduzirem drasticamente a posição comprada em dólar. "Estamos no carry trade 'mood'. Se a Selic cair ou a volatilidade aumentar, cai o retorno. Mas toda a dança para mesmo se o dólar voltar a subir lá fora", afirma Gallo, em nota.

Analistas ressaltam que o real se apreciou neste ano apesar da deterioração das contas externas. O BC informou pela manhã que o déficit em transações correntes atingiu US$ 9,774 bilhões em setembro de 2025 - o maior para o mês na série histórica e acima da estimativa mais pessimista de Projeções Broadcast (US$ 8,40 bilhões).

Em relatório, o Itaú afirma que o déficit em transações correntes acima do esperado reflete uma saída maior de lucros e dividendos, que atingiram US$ 5,4 bilhões, acima das expectativas (US$ 4,3 bilhões). Já o Bradesco chama a atenção para o impacto da importação de uma plataforma de petróleo, que reduziu o superávit comercial no período. Para a XP, o déficit em conta corrente em 2025 deve ultrapassar o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) pela primeira vez desde 2015.

Na quinta, o Banco Central anunciou uma intervenção dupla no mercado de câmbio para a próxima segunda-feira, 27, provavelmente com o objetivo de mitigar pressões de alta no chamado cupom cambial (que reflete juro em dólar no Brasil) e atender a uma demanda pontual pela moeda americana. Em uma operação conhecida como "casadão", a autoridade monetária fará oferta simultânea de US$ 1 bilhão em swaps cambiais reversos (o que equivale, na prática, à compra de dólar futuro) com venda de até US$ 1 bilhão à vista. Trata-se de operação idêntica à realizada em junho deste ano.

O sócio-fundador da Eytse Estratégia, Sergio Goldenstein, explica que o "casadão" é uma operação que não afeta diretamente a taxa de câmbio, uma vez que não altera a exposição cambial do mercado. "Porém, ambas as operações geram pressão baixista sobre o cupom cambial. Vale lembrar que um cupom mais baixo favorece as operações de 'carry trade' e encarece o hedge cambial. É possível que o BC tenha identificado um fluxo mais forte de saída de dólares nos próximos dias", afirma Goldenstein.

