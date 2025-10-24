Conta de viagens internacionais tem déficit de US$ 1,304 bilhão em setembro, afirma BC

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,304 bilhão em setembro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 24. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em setembro de 2024, o déficit nessa conta foi de US$ 1,283 bilhão. Os brasileiros gastaram US$ 1,899 bilhão no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 596 milhões.

A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 10,141 bilhões de janeiro a setembro. Ela registrou déficit de US$ 12,330 bilhões em 2024. Investimento em ações O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 988 milhões em setembro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido negativo em US$ 1,684 bilhão. O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 416 milhões no mês passado. Em setembro de 2024, havia sido positivo em US$ 246 milhões.