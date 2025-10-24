Confiança sobe em 21 setores, mas pessimismo ainda atinge 24 setores, diz CNI

Confiança sobe em 21 setores, mas pessimismo ainda atinge 24 setores, diz CNIPequenas empresas têm primeira melhora no indicador em 4 meses; porém, apenas empresários de 5 setores industriais e da região Nordeste estão confiantes
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Setorial subiu em 21 e caiu em oito setores em outubro, segundo levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O indicador cresceu entre todos os portes de empresa e em três das cinco regiões do país.
Ainda assim, o avanço não foi suficiente para reverter o quadro de falta de confiança, porque dos 29 segmentos pesquisados, apenas em cinco o índice atingiu o estado de confiança, ou seja, superior a 50 pontos.
São eles:
• Farmoquímicos e farmacêuticos – 56,7 pontos;
• Serviços especializados para a construção - 54,9 pontos;
• Extração de minerais não-metálicos - 54,2 pontos;
• Manutenção e reparação – 51,7 pontos.
• Perfumaria, limpeza e higiene pessoal – 50,9 pontos.
“Essa alta generalizada do índice é uma boa notícia. Contudo, a maioria dos recortes continua sem confiança, especialmente por conta das perdas que se acumulam desde o início do ano”, pontua Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.
Em outubro, o nível de confiança das pequenas empresas subiu um ponto, para 46,7 pontos, interrompendo queda de quatro meses consecutivos. Ainda assim, os empresários desse porte industrial seguem sem confiança, pois o indicador se situa abaixo da linha de 50 pontos.
Entre as médias empresas, o índice cresceu pelo segunda mês consecutivo. A alta de um ponto, para 47,9 pontos, ainda não configura um patamar de confiança. Entre as grandes indústrias, o indicador subiu 1,4 ponto, passando de 47,2 pontos para 48,6 pontos. Esse é o porte de empresa que está mais perto de reverter o quadro de falta de confiança.
No recorte geográfico, o nível de confiança cresceu em três das cinco regiões. No Sul, subiu 1,3 ponto, para 45,1 pontos; no Sudeste, 1,5 ponto, alcançando 46,8 pontos, ainda abaixo do índice de confiança. No Nordeste, o indicador subiu 0,6 ponto, chegando aos 52,1 pontos, intensificando o otimismo.
O Centro-Oeste teve o pior resultado em outubro: retração de 1,2 ponto, fazendo o indicador cair para 49,6 pontos, voltando ao patamar de falta de confiança. No Norte, o indicador caiu 1,1 ponto, para 46,8 pontos.
A CNI consultou 1.741 empresas: 712 de pequeno porte; 625 de médio porte; e 404 de grande porte, entre 1º e 10 de outubro de 2025.