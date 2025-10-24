Confiança sobe em 21 setores, mas pessimismo ainda atinge 24 setores, diz CNI

No Nordeste, o indicador subiu 0,6 ponto, chegando aos 52,1 pontos, intensificando o patamar de confiança / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Setorial subiu em 21 e caiu em oito setores em outubro, segundo levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador cresceu entre todos os portes de empresa e em três das cinco regiões do país.

“Essa alta generalizada do índice é uma boa notícia. Contudo, a maioria dos recortes continua sem confiança, especialmente por conta das perdas que se acumulam desde o início do ano”, pontua Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI. Em outubro, o nível de confiança das pequenas empresas subiu um ponto, para 46,7 pontos, interrompendo queda de quatro meses consecutivos. Ainda assim, os empresários desse porte industrial seguem sem confiança, pois o indicador se situa abaixo da linha de 50 pontos. Entre as médias empresas, o índice cresceu pelo segunda mês consecutivo. A alta de um ponto, para 47,9 pontos, ainda não configura um patamar de confiança. Entre as grandes indústrias, o indicador subiu 1,4 ponto, passando de 47,2 pontos para 48,6 pontos. Esse é o porte de empresa que está mais perto de reverter o quadro de falta de confiança.