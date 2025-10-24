Ceará tem 3.129 contribuintes a receber restituição do IR em outubro

Em todo o Brasil, cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco podem saber se receberão restituição / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ceará tem cerca de 3.129 contribuintes para receber cerca de R$ 7,28 milhões, entre aqueles que caíram na malha fina e quem tem restituição residencial do Imposto de Renda declarado em anos anteriores por receber. A consulta ao lote foi aberta nesta sexta-feira, 24,e o pagamento será feito em 31 de outubro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

158.775 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

36.714 contribuintes de 60 a 79 anos;

30.867 contribuintes sem prioridade;

10.871 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

5.040 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave;

6.627 contribuintes acima de 80 anos.

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.