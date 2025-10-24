Cade aprova aquisição de 50% da Fibrasil pela Telefônica

Com a operação, a Telefônica Brasil deterá 75,01% do capital social total da Fibrasil, sendo que a Telefónica Infra S.L. Unipersonal permanecerá com 24,99% do negócio.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Telefônica Brasil - dona da Vivo - de 50% das ações da Fibrasil Infraestrutura e Fibra Óptica, pertencentes ao grupo canadense CDPQ (La Caisse). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) .

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio foi avaliado em R$ 850 milhões.

"Para a compradora, a operação representa uma busca por eficiência na utilização da rede de fibra ótica da empresa-alvo, sem que se altere a dinâmica competitiva existente (já que a Telefônica continua sendo o principal cliente da Fibrasil).

Para o grupo vendedor, a operação permitiria a realocação de seu capital em outros ativos alinhados às estratégias globais em infraestrutura", disseram as empresas ao Cade.