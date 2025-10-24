Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BRB diz que contratação de advogados para avaliar risco do Master reflete prudência

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Banco de Brasília (BRB) afirmou que a contratação de advogados para auxiliar na avaliação das operações com o Banco Master reflete o foco da instituição financeira na "prudência e gestão responsável dos ativos". Em nota, o BRB disse que, regularmente, contrata assessorias jurídicas, contábeis e financeiras, além de empresas de auditoria, para analisar cenários e subsidiar decisões. "A iniciativa mencionada segue esse padrão de atuação", esclareceu.

O banco contratou o escritório Jantalia Advogados por R$ 420 mil para analisar as operações do Master, de acordo com a Folha de S.Paulo.

Em março, o BRB chegou a fazer uma oferta para compra da instituição de Daniel Vorcaro, mas o Banco Central reprovou o negócio.

A negativa ampliou a pressão sobre o Master, que corre contra tempo para se capitalizar. O banco agora busca um comprador para a subsidiária will Bank.

Conforme mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Mastercard vem se engajando para ajudar as negociações, embora interlocutores da bandeira reforcem que a responsabilidade de venda da fintech é do Master.

Procurado pela reportagem, o Banco Master não se manifestou.

