Bolsas de Europa fecham majoritariamente em alta; Londres e Stoxx 600 renovam recordes

Perto do fechamento, o Stoxx 600 avançava 0,08%, a 574,90 pontos, depois de bater máxima histórica a 576,18 pontos.

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 24, após rodada de dados macroeconômicos melhores que o esperado e de resultados corporativos trimestrais. O índice Stoxx 600 e a Bolsa de Londres avançaram para níveis inéditos, enquanto investidores ainda ponderam sobre tensões geopolíticas.

Apesar dos riscos, os mercados acionários globais continuam o seu rali, destaca o Swissquote. "Os índices nem sempre refletem os fundamentos da economia, mas em um ambiente de alta inflação, os ativos continuam uma das poucas maneiras de lidar com a pressão dos preços", afirma o banco suíço, prevendo que o foco continuará sobre a temporada de balanços e a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Para o CIBC, a divulgação da inflação ao consumidor norte-americana nesta sexta-feira consolida expectativas de um corte nos juros pelo Fed em outubro e outro em dezembro, totalizando redução de 50 pontos-base (pb) até o fim do ano.

Em Londres, o avanço acima das expectativas do PMI do Reino Unido e a alta inesperada das vendas no varejo em setembro, além do ganho de 4,9% do Natwest após balanço, também contribuíram para o bom humor do mercado. O índice FTSE 100 fechou em alta de 0,7%, a 9.645,62 pontos, nível inédito.

Entre outros resultados corporativos, a empresa de defesa sueca Saab elevou projeções para vendas no ano e ação saltava 7% em Estocolmo.