Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Benefícios da Previdência subirão 2,8% para 75 milhões de americanos em 2026

Benefícios da Previdência subirão 2,8% para 75 milhões de americanos em 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os benefícios da Previdência Social e da Renda de Seguridade Suplementar para 75 milhões de americanos aumentarão 2,8% em 2026, informou o governo americano nesta sexta-feira, 24.

O ajuste de custo de vida (Cola, na sigla em inglês) já será pago para quase 7,5 milhões de beneficiários a partir de 31 de dezembro de 2025.

O reajuste foi anunciado após a divulgação do índice de inflação ao consumidor de setembro nos EUA nesta sexta. A divulgação do dado foi uma exceção diante do congelamento da apresentação de outros indicadores oficiais norte-americanos em virtude do shutdown das atividades do governo por impasse prolongado nas discussões sobre o orçamento no Congresso.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar