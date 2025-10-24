Benefícios da Previdência subirão 2,8% para 75 milhões de americanos em 2026

Os benefícios da Previdência Social e da Renda de Seguridade Suplementar para 75 milhões de americanos aumentarão 2,8% em 2026, informou o governo americano nesta sexta-feira, 24.

O ajuste de custo de vida (Cola, na sigla em inglês) já será pago para quase 7,5 milhões de beneficiários a partir de 31 de dezembro de 2025.