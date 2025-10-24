Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC dos EUA aprova mudanças em regras de teste de estresse bancário

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aprovou um conjunto de mudanças em regras de teste de estresse bancário, em reunião nesta terça-feira à tarde. De sete dirigentes, apenas o diretor Michael Barr votou contra a proposta, que sugere informar aos bancos com antecedência sobre os cenários econômicos de riscos a serem enfrentados, por exemplo, choques provocados por recessão.

Durante o encontro, os dirigentes expressaram suas opiniões e questionaram a equipe técnica sobre a nova proposta de regulação para "garantir" que ela manterá a resiliência do setor financeiro.

O presidente do Fed, Jerome Powell, votou a favor das mudanças e disse que o banco central trabalhará para garantir que, mesmo com as alterações, os testes ajudem a manter a resiliência bancária.

Vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman defendeu as reformas com uma ferramenta necessária para ampliar a transparência e melhorar o entendimento público sobre o andamento dos testes de estresse. O diretor Christopher Waller acrescentou que a proposta também aprimora os modelos e os cenários utilizados pelo BC americano, classificando os testes bancários como "essenciais".

A diretora Lisa Cook destacou os benefícios dos testes para a estabilidade financeira nos EUA, mas expressou ressalvas quanto a mudanças nas regras. "O nosso rigor contribui para a resiliência do sistema americano como um todo", disse, afirmando que os testes ajudam bancos a adaptarem o seu capital aos riscos e permite aos reguladores uma análise completa da exposição à liquidez.

Para Barr, que ocupou o cargo de vice-presidente de Supervisão até fevereiro, a proposta enfraquecerá os testes de estresse e o capital bancário dos EUA ao reduzir incentivos para que os bancos tenham um gerenciamento de riscos independente e efetivo. "É inconsistente com os objetivos propostos e são passos difíceis de reverter, mesmo que a opinião pública seja desfavorável as novas regras depois de aprovadas. É uma decisão lamentável, e eu não apoiarei", disse.

As propostas ficarão disponíveis para comentário público até janeiro de 2026, informou Bowman, em seu discurso.

