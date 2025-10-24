BC da Rússia corta juros em 50pb, a 16,5%, mas indica que taxa deve seguir restritiva em 2026

O Banco Central da Rússia reduziu sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 16,50% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 24. A instituição indicou que o custo do crédito deve permanecer em média entre 13% e 15% em 2026, mantendo "um período prolongado de política monetária restritiva". Em comunicado, a autoridade monetária afirmou que "a economia continua retornando à trajetória de crescimento equilibrado", mas que os "indicadores sustentáveis do atual crescimento de preços" permanecem acima de 4% em termos anualizados.

Segundo o BC russo, a inflação anual estava em 8,2% em 20 de outubro e deve encerrar 2025 no intervalo entre 6,5% e 7,0%. A instituição prevê que "a inflação sustentável atingirá 4% no segundo semestre de 2026", permanecendo na meta a partir de 2027.