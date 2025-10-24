20 mil empresas correm o risco de sair do Simples por conta de dívidas no CE

Débitos pendentes, caso não regularizados motivam a exclusão de estabelecimentos do regime simplificado, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026 / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Cerca de 20 mil contribuintes correm o risco de sair do Simples Nacional por conta de dívidas junto ao Fisco Estadual no Ceará. A informação é da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE). A Pasta afirma, contudo, que o prazo de regularização para esses contribuintes, contados a partir da Ciência do Termo de Exclusão foi prorrogado de 30 para 90 dias.

“Ressalta-se que essas dívidas são relacionadas exclusivamente aos débitos apurados no âmbito da legislação tributária estadual, não abrangendo aqueles declarados no PGDAS-D, o programa que calcula e gera o Documento de Arrecadação do Simples (DAS)”, afirma Nonato Oliveira, orientador da Célula de Gestão Fiscal do Simples Nacional.

Já a coordenadora de Atendimento e Execução, Daniela Gouveia, acrescenta que “após a regularização dos débitos ou deferimento da contestação, não será necessária nenhuma comunicação à Sefaz-CE, pois a verificação será realizada eletronicamente, ficando disponível a consulta ao contribuinte via Ambiente Seguro.”

Processo de contestação Sobre o processo de contestação, a Pasta informa que a “partir da ciência do Termo de Exclusão de Ofício, o contribuinte tem 30 dias para apresentar contestação por meio do sistema TRAMITA, na opção: “ICMS – SIMPLES NACIONAL: SOLICITAR RECURSO REFERENTE AO TERMO DE EXCLUSÃO – IN nº 13/2008”.