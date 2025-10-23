Vivo Ventures investe US$ 2,5 milhões na startup 180 seguros

Sob a marca Vivo Pay, a companhia oferece diferentes soluções financeiras, como empréstimo pessoal e antecipação de FGTS, consórcio de smartphone e de motos, além de seguro para celular, eletrônicos e residencial, que geraram receita de R$ 469 milhões nos últimos 12 meses até junho.

O Vivo Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC) growth da Vivo, acertou aporte de U$ 2,5 milhões na startup 180 Seguros. Segundo a operadora, o investimento busca fortalecer sua atuação no segmento de serviços financeiros.

Por sua vez, a 180 Seguros conta com um portfólio de produtos e tecnologia proprietária para que instituições financeiras e não financeiras comercializem seguros de forma integrada à jornada de compra dos seus clientes. Fundada em 2020 por Mauro Levi DAncona e Franco Lamping, a empresa já obteve R$ 270 milhões em rodadas reunindo investidores nacionais e internacionais. Em abril, alcançou uma receita anualizada (ARR) de R$ 384 milhões e mais de um milhão de apólices.

A expectativa da Vivo é que o aporte na 180 Seguros acelere a atuação da operadora neste segmento, uma vez que as soluções da startup ajudam empresas a comercializar seguros de forma integrada à jornada de compra de seus clientes.

A Vivo afirmou que o uso intensivo de inteligência artificial (IA) será fundamental para sofisticar as ofertas de seguro, personalizar produtos em larga escala e aprimorar o relacionamento com os clientes. Por isso, o investimento do Vivo Ventures será direcionado para acelerar o uso de IA pela startup.