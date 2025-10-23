Vice-premiê da China He Lifeng vai se encontrar com Bessent na Malásia

O Ministério do Comércio da China informou nesta quinta-feira (23) que o vice-premiê chinês He Lifeng vai se encontrar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na Malásia. A reunião deve ocorrer entre a sexta-feira, 24, e a segunda-feira, 27, durante cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Os temas do encontro serão a economia e o comércio entre os dois países. Fonte: Dow Jones Newswires.