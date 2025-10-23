Unilever fatura menos que o esperado no 3º trimestre, mas vendas subjacentes agradam

A Unilever registrou faturamento de 14,72 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, com queda de 3,5% em relação a um ano antes em um ambiente de oscilações cambiais desfavoráveis, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 23. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão de analistas, de 14,77 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria multinacional anglo-holandesa. Já as vendas subjacentes avançaram 3,9% na mesma comparação, superando levemente o ganho de 3,7% previsto por analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires.