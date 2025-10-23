Turquia: BC corta taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 39,5% ao ano
O Banco Central (BC) da Turquia, conhecido como TCMB, cortou nesta quinta-feira, 22, suas principais taxas de juros em 100 pontos-base (pb), após reunião monetária. A taxa básica de juros caiu de 40,5% a 39,5% ao ano, a de concessão de empréstimos overnight recuou de 43,5% a 42,5% e a de tomada de empréstimos overnight teve queda de 39% a 38%. Esta é a terceira redução consecutiva nos juros turcos desde que retomaram flexibilização monetária em julho.
Em nota, o TCMB apontou que a tendência subjacente de inflação aumentou em setembro e, embora dados recentes sugiram que as condições de demanda estejam em níveis desinflacionários, eles também apontam para uma desaceleração no processo de desinflação.
O BC turco afirma que a postura restritiva da política monetária fortalecerá o processo de desinflação por meio dos canais de demanda, taxa de câmbio e expectativas. No texto, o TCMB se compromete a determinar a taxa básica de juros levando em consideração a inflação realizada e esperada, além da tendência subjacente. O banco central acrescenta que tomará as decisões de política monetária de forma a criar as condições monetárias e financeiras necessárias para atingir a meta de inflação de 5% no médio prazo.
"A postura da política monetária será mais restritiva em caso de desvio significativo das perspectivas de inflação em relação às metas intermediárias", alerta.
Na esteira do anúncio do BC turco, a lira turca continuou oscilando perto da estabilidade ante o dólar e praticamente não se alterou. Às 8h12 (de Brasília), o dólar subia marginalmente a 41,98 liras turcas.