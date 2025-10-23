Turquia: BC corta taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 39,5% ao ano

O Banco Central (BC) da Turquia, conhecido como TCMB, cortou nesta quinta-feira, 22, suas principais taxas de juros em 100 pontos-base (pb), após reunião monetária. A taxa básica de juros caiu de 40,5% a 39,5% ao ano, a de concessão de empréstimos overnight recuou de 43,5% a 42,5% e a de tomada de empréstimos overnight teve queda de 39% a 38%. Esta é a terceira redução consecutiva nos juros turcos desde que retomaram flexibilização monetária em julho.

Em nota, o TCMB apontou que a tendência subjacente de inflação aumentou em setembro e, embora dados recentes sugiram que as condições de demanda estejam em níveis desinflacionários, eles também apontam para uma desaceleração no processo de desinflação.