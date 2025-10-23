Super Micro reduz projeção de receita trimestral após adiamento de encomendas de clientes

A Super Micro Computer revisou para baixo sua estimativa de receita do primeiro trimestre fiscal, citando o adiamento na entrega de encomendas por parte de alguns clientes. A fabricante de servidores e sistemas de armazenamento agora projeta faturamento em torno de US$ 5 bilhões nos três meses encerrados em 30 de setembro - bem abaixo da faixa anterior, de US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões. A estimativa de analistas da FactSet apontava para US$ 6,49 bilhões.

Segundo comunicado, novos contratos de design, que somam mais de US$ 12 bilhões, tiveram entregas reagendadas para o segundo trimestre fiscal, o que deve impulsionar a receita nos próximos meses. A companhia afirmou que apresentará mais detalhes na divulgação oficial dos resultados, marcada para 4 de novembro.