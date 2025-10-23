Super Micro reduz projeção de receita trimestral após adiamento de encomendas de clientes
A Super Micro Computer revisou para baixo sua estimativa de receita do primeiro trimestre fiscal, citando o adiamento na entrega de encomendas por parte de alguns clientes. A fabricante de servidores e sistemas de armazenamento agora projeta faturamento em torno de US$ 5 bilhões nos três meses encerrados em 30 de setembro - bem abaixo da faixa anterior, de US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões. A estimativa de analistas da FactSet apontava para US$ 6,49 bilhões.
Segundo comunicado, novos contratos de design, que somam mais de US$ 12 bilhões, tiveram entregas reagendadas para o segundo trimestre fiscal, o que deve impulsionar a receita nos próximos meses. A companhia afirmou que apresentará mais detalhes na divulgação oficial dos resultados, marcada para 4 de novembro.
O presidente e CEO, Charles Liang, disse que a Super Micro observa "níveis excepcionais de engajamento de clientes" em seus sistemas de resfriamento líquido voltados à inteligência artificial (IA), e que vários parceiros estão ampliando implantações de grande volume e de múltiplos trimestres.
A empresa destacou ainda a forte demanda por plataformas de IA baseadas em chips da Nvidia (GB300, B300, RTX Pro) e da AMD (355X LC), que começaram a ser embarcadas. Apesar da revisão trimestral, a Super Micro reafirmou sua meta de receita anual mínima de US$ 33 bilhões, acima da projeção da FactSet, de US$ 31,94 bilhões, e sinalizou expectativa de superar esse patamar.