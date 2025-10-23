Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Super Micro reduz projeção de receita trimestral após adiamento de encomendas de clientes

Super Micro reduz projeção de receita trimestral após adiamento de encomendas de clientes

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Super Micro Computer revisou para baixo sua estimativa de receita do primeiro trimestre fiscal, citando o adiamento na entrega de encomendas por parte de alguns clientes. A fabricante de servidores e sistemas de armazenamento agora projeta faturamento em torno de US$ 5 bilhões nos três meses encerrados em 30 de setembro - bem abaixo da faixa anterior, de US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões. A estimativa de analistas da FactSet apontava para US$ 6,49 bilhões.

Segundo comunicado, novos contratos de design, que somam mais de US$ 12 bilhões, tiveram entregas reagendadas para o segundo trimestre fiscal, o que deve impulsionar a receita nos próximos meses. A companhia afirmou que apresentará mais detalhes na divulgação oficial dos resultados, marcada para 4 de novembro.

O presidente e CEO, Charles Liang, disse que a Super Micro observa "níveis excepcionais de engajamento de clientes" em seus sistemas de resfriamento líquido voltados à inteligência artificial (IA), e que vários parceiros estão ampliando implantações de grande volume e de múltiplos trimestres.

A empresa destacou ainda a forte demanda por plataformas de IA baseadas em chips da Nvidia (GB300, B300, RTX Pro) e da AMD (355X LC), que começaram a ser embarcadas. Apesar da revisão trimestral, a Super Micro reafirmou sua meta de receita anual mínima de US$ 33 bilhões, acima da projeção da FactSet, de US$ 31,94 bilhões, e sinalizou expectativa de superar esse patamar.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar