Renault amplia receita no 3º trimestre, mas corta projeção para margem operacional

A Renault obteve receita de 11,43 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, 6,8% maior do que a de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela montadora francesa nesta quinta-feira, 23. O resultado veio praticamente em linha com o consenso de analistas consultados pela FactSet, de 11,45 bilhões de euros.

As vendas de todas as marcas do grupo aumentaram, incluindo a marca principal Renault.