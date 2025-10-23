Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renault amplia receita no 3º trimestre, mas corta projeção para margem operacional

Autor Agência Estado
A Renault obteve receita de 11,43 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, 6,8% maior do que a de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela montadora francesa nesta quinta-feira, 23. O resultado veio praticamente em linha com o consenso de analistas consultados pela FactSet, de 11,45 bilhões de euros.

As vendas de todas as marcas do grupo aumentaram, incluindo a marca principal Renault.

Por outro lado, a Renault cortou sua projeção para a margem operacional deste ano, de "ao menos" 7% para "cerca de" 6,5%, citando um mercado automotivo saturado.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

