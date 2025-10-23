Renault amplia receita no 3º trimestre, mas corta projeção para margem operacional
A Renault obteve receita de 11,43 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, 6,8% maior do que a de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela montadora francesa nesta quinta-feira, 23. O resultado veio praticamente em linha com o consenso de analistas consultados pela FactSet, de 11,45 bilhões de euros.
As vendas de todas as marcas do grupo aumentaram, incluindo a marca principal Renault.
Por outro lado, a Renault cortou sua projeção para a margem operacional deste ano, de "ao menos" 7% para "cerca de" 6,5%, citando um mercado automotivo saturado.
