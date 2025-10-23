Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renan Calheiros diz que pretende apresentar relatório de projeto do IR na próxima semana

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, afirmou nesta quinta-feira, 23, que deve apresentar seu relatório na próxima semana. Ele disse que ainda será avaliado se votará o texto na semana que vem ou na semana de 3 de novembro.

"Pretendo apresentá-lo na próxima semana. E vamos avaliar com o Senado Federal se seria importante votarmos durante a semana ou deixaremos a votação especificamente para a próxima semana. Não será uma decisão minha, será coletiva da Casa", declarou o senador durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Durante a audiência, Renan subiu o tom e cobrou que o governo mande o valor atual do impacto da medida, após as mudanças feitas pela Câmara. Ele diz que os números são necessários para produzir seu relatório.

A subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Freire, respondeu que premissas conservadoras do projeto inicial de aumento da faixa de isenção do imposto de renda permitem dizer que o texto ainda é fiscalmente neutro.

"As estimativas iniciais tinham uma gordura, um superávit. A partir das mudanças feitas, reduz-se esse um pouco esse superávit, e a medida continua fiscalmente neutra", disse Débora.

