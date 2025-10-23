PPSA vai leiloar dia 10 de dezembro 1ª produção da União no campo de Bacalhau

A Pré-sal Petróleo (PPSA) informou nesta quinta-feira, 23, que vai realizar o 5º leilão spot de petróleo no dia 10 de dezembro, com previsão de comercializar 4 milhões de barris de petróleo do campo de Bacalhau, separadas em quatro cargas de 1 milhão de barris cada.

Esta será a primeira venda de petróleo da União do campo de Bacalhau, na bacia de Santos, maior campo offshore da Equinor fora da Noruega. Bacalhau iniciou sua produção no último dia 15.