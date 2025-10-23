Meta é realizar 14 leilões rodoviários em 2026, diz ministro Renan Filho

A meta do governo federal é realizar 14 leilões rodoviários em 2026, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho. A expectativa é encerrar 2025 com 13 disputas, após as nove acumuladas em 2023 e 2024 anteriores.

A disputa pelo Lote 4 do Paraná foi a oitava promovida pela pasta em 2025. Até o restante do ano, mais cinco estão previstas, atingindo os 13 estimados. O próximo é o do Lote 5 do Paraná. Agendado para a próxima quinta-feira, 30, deve contar com entre quatro e cinco participantes, segundo o ministro.