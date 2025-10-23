Lloyds sofre queda de 36% no lucro no 3º trimestre, mas supera expectativa

O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou nesta quinta-feira (23) que teve lucro antes de impostos de 1,17 bilhão de libras no terceiro trimestre de 2025, valor 36% menor do que o de igual período do ano passado. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas consultados pelo próprio banco, de lucro de 1,04 bilhão de libras entre julho e setembro.

A queda no lucro foi motivada por um aumento de 37% nos custos, que incluiu uma provisão adicional de 800 milhões de libras para cobrir a exposição do Lloyds a uma investigação a respeito de comissões pagas sobre empréstimos para compras de automóveis.