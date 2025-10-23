Líder em ranking do BC de reclamações, Inter diz acompanhar manifestações e projeta melhora

Após liderar o ranking do Banco Central de reclamações sobre o setor no terceiro trimestre, o Inter informou que "acompanha atentamente" as manifestações registradas. "Temos um plano ativo de evolução do nosso posicionamento no ranking, com avanços já projetados e melhorias esperadas ainda para 2025", afirmou o Inter, em nota.

O banco alegou que alcançou a marca de 85 pontos no chamado Net Promoter Score (NPS), que mede a satisfação do cliente.