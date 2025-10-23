IPC-S desacelera a 0,19% na 3ª quadrissemana de outubro, após alta de 0,45% na 2ª quadri

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,19% na terceira quadrissemana de outubro, após alta de 0,45% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,66% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 23, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Neste levantamento, três dos oito grupos analisados desaceleraram da passagem da segunda para a terceira quadrissemana de outubro, com a maior moderação partindo de Habitação (1,04% para -0,03%). Em seguida aparecem Educação, Leitura e Recreação (1,07% para 0,37%) e Transportes (0,37% para 0,32%).