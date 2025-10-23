Intel tem lucro líquido de US$ 4,06 bilhões no 3º trimestre

A receita da fabricante de semicondutores cresceu 3% na comparação anual do trimestre, a US$ 13,7 bilhões, também superando a previsão da FactSet, de US$ 13,17 bilhões.

A Intel teve lucro líquido de US$ 4,06 bilhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo prejuízo de US$ 16,6 bilhões registrado em igual período do ano passado, de acordo com relatório publicado nesta quinta-feira, 23. Ajustado, o lucro foi de US$ 0,23 por ação entre julho e setembro, acima do valor esperado por especialistas da FactSet, de US$ 0,02.

"Nossos resultados marcam o quarto trimestre consecutivo de melhoria na execução e refletem a força subjacente de nossos mercados principais. A demanda atual está superando a oferta - uma tendência que esperamos que persista até 2026", afirmou o CFO da Intel, David Zinsner, em nota.

Para o quarto trimestre de 2025, a previsão da empresa é de uma receita entre US$ 12,8 bilhões e US$ 13,8 bilhões, e lucro de US$ 0,08 por ação. A FactSet projeta receita de US$ 13,42 bilhões e lucro por ação de US$ 0,10, em média, para o período.

Após o balanço, a ação da Intel saltava 7,37% no after hours de Nova York, por volta das 17h37 (de Brasília).