Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índice de atividade nacional dos EUA é adiado por paralisação do governo Trump

Índice de atividade nacional dos EUA é adiado por paralisação do governo Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A divulgação do índice de atividade nacional dos Estados Unidos referente a setembro, elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago, foi adiada por conta da paralisação do governo Trump, informou a instituição nesta quinta-feira, 23. A distrital menciona que o índice incorpora uma série de dados de agências governamentais, cuja publicação foi postergada devido ao shutdown. "Após a reabertura do governo federal, o Fed de Chicago anunciará uma data de publicação para o índice", acrescenta.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar