Índice de atividade nacional dos EUA é adiado por paralisação do governo Trump

A divulgação do índice de atividade nacional dos Estados Unidos referente a setembro, elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago, foi adiada por conta da paralisação do governo Trump, informou a instituição nesta quinta-feira, 23. A distrital menciona que o índice incorpora uma série de dados de agências governamentais, cuja publicação foi postergada devido ao shutdown. "Após a reabertura do governo federal, o Fed de Chicago anunciará uma data de publicação para o índice", acrescenta.