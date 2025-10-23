Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Falta de semicondutores pode parar montadoras em questão de semanas, alerta Anfavea

Falta de semicondutores pode parar montadoras em questão de semanas, alerta Anfavea

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, diz estar "atenta e preocupada" com o risco de falta de semicondutores à produção de automóveis, que pode afetar as fábricas em questão de semanas. A entidade observa que a nova crise remete ao cenário vivido na pandemia, quando montadoras tiveram que parar a produção por falta de componentes eletrônicos.

"A Anfavea está atenta e preocupada com o risco de paralisação da produção de veículos no País devido à escassez crítica de semicondutores, que pode afetar operações fabris em questão de semanas", diz a associação em nota.

Segundo a entidade, a nova crise dos chips se deve a disputas geopolíticas intensificadas neste mês, depois que o governo holandês assumiu o controle da fabricante Nexperia, uma gigante de semicondutores subsidiária de um grupo chinês. Em resposta, a China impôs restrições à exportação de componentes eletrônicos, o que já afeta a produção em algumas fábricas automotivas na Europa e arrisca parar montadoras no Brasil.

Um veículo moderno, explica a Anfavea, usa, em média, entre 1 mil e 3 mil chips. Sem esses componentes, as montadoras não conseguem manter a linha de produção em andamento, aponta a entidade, que diz já ter alertado o governo federal sobre a necessidade de medidas rápidas e decisivas para evitar o desabastecimento de semicondutores.

"Com 1,3 milhão de empregos em jogo em toda a cadeia automotiva, é fundamental que se busque uma solução em um momento já desafiador, marcado por altos juros e desaquecimento da demanda. A urgência é evidente, e a mobilização se faz necessária para evitar um colapso na indústria", frisa o presidente da Anfavea, Igor Calvet.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar