EPR arremata concessão do lote 4 de rodovias do Paraná e amplia presença no Estado

O Consórcio Infraestrutura PR, formado pela EPR e um fundo de investimento da Perfin, arrematou nesta quinta-feira, 23, a concessão do Lote 4 de rodovias do Paraná. A ganhadora desbancou outras três concorrentes após ofertar um desconto de 21,3% sobre a tarifa básica de pedágio. A Motiva (ex-CCR), Patria e a portuguesa Mota-Engil também participaram da disputa realizada na sede da B3, em São Paulo. Com a vitória, a EPR, joint venture entre a gestora Perfin e o grupo de infraestrutura Equipav, amplia a presença no Paraná. Esse é o terceiro lote de rodovias do Estado conquistado pela companhia nos últimos anos, junto com os blocos 2 e 6.

A concessionária terá que desembolsar cerca de R$ 16,4 bilhões ao longo de 30 anos do contrato do Lote 4, que soma 627 quilômetros e abrange três rodovias federais e oito estaduais que passam pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Estado, conectando desde a fronteira com o Paraguai até a divisa com São Paulo. O valor contempla R$ 10,8 bilhões para obras (capex) e R$ 5,6 bilhões em conservação e serviços (opex). A EPR fechou 2024 com 3 mil quilômetros sob concessão administradas por meio de seis concessionárias. As rodovias sob responsabilidade da empresa estão distribuídas entre os estados do Paraná e Minas Gerais. Disputa Com quatro interessados, o leilão teve um número de participantes considerado elevado diante do histórico do setor. Chama a atenção também o desconto de 21,3%, acima da média recente, assim como a presença de uma empresa estrangeira. A portuguesa Mota-Engil, que arrematou recentemente a concessão do Túnel Santos-Guarujá, é a única concorrente do leilão desta quinta-feira que ainda não opera rodovias paranaenses.

A gestora Patria é a responsável pelo Lote 1, enquanto a Motiva arrematou no final de 2024 o Lote 3. O Patria ficou em segundo lugar na disputa pelo Lote 4, após participar da etapa a viva-voz com a EPR. Os lances iniciais apresentados pela Motiva e Mota-Engil não foram suficientes para classificar as empresas para a fase inicial do certame. Há cerca de uma semana a Pátria anunciou o fechamento da captação de seu quinto fundo especializado em aportes em projetos de infraestrutura, o Patria Infraestrutura V. Foram R$ 15,4 bilhões (ou cerca de US$ 2,9 bilhões), no que se tornou o maior fundo para o setor já criado na América Latina. O bloco desta quinta é o penúltimo dos seis lotes de rodovias do Paraná a ir a leilão. O certame do lote 5 está previsto para o dia 30 de outubro, encerrando a série de disputas. Os blocos 1, 2, 3 e 6 foram concedidos em etapas desde 2023.