Departamento do Comércio dos EUA nega negociação com empresas de computação quântica

O governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, negou estar em negociações para adquirir participações acionárias em empresas de computação quântica após uma reportagem levantar a possibilidade de o governo aprofundar seu envolvimento com alguns dos nomes mais importantes do setor.

As ações da D-Wave Quantum (13,8%), Rigetti Computing (9,80%) e IonQ (7%) subiram nesta quinta-feira, 23, após o The Wall Street Journal noticiar que as três empresas estavam em negociações para conceder ações ao Departamento de Comércio em troca de financiamento mínimo de US$ 10 milhões cada.