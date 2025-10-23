Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Departamento do Comércio dos EUA nega negociação com empresas de computação quântica

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, negou estar em negociações para adquirir participações acionárias em empresas de computação quântica após uma reportagem levantar a possibilidade de o governo aprofundar seu envolvimento com alguns dos nomes mais importantes do setor.

As ações da D-Wave Quantum (13,8%), Rigetti Computing (9,80%) e IonQ (7%) subiram nesta quinta-feira, 23, após o The Wall Street Journal noticiar que as três empresas estavam em negociações para conceder ações ao Departamento de Comércio em troca de financiamento mínimo de US$ 10 milhões cada.

O Departamento de Comércio rejeitou a reportagem em um comunicado. (*Fonte: Dow Jones Newswires).

